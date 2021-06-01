長億高中外師授課及協同教學。（教育局提供／陳淑娥台中傳真）

中央推動雙語國家政策，台中市有11所高中申請開設雙語實驗班獲國教署核准補助8校，包括台中二中、長億高中、惠文高中、忠明高中、東山高中、清水高中、葳格高中及新民高中，獲補助率達72.7％，於110學年度開始招生。

教育局表示，雙語實驗班英語文課程以英語教學為主，並以全英語教學為目標，其他領域課程則逐年提高「雙語教學」節數比例。為加強國際交流互動及學生雙語能力，學校需推動跨國視訊學習與交流計畫，擴大與國外學校交流，並建立校對校互惠機制。

長億高中校長沈樹林表示，學校原已設立雙語實驗班，藉由過去經驗會持續將實驗班經營得更好。惠文高中校長王沛清指出，學校之前已設立國際教育實驗班，110學年度將改設立為國際教育雙語實驗班，會延續過往辦學經驗並加強雙語教學及課程。台中二中校長許耀文表示，二中是台中市第一所受到美國大學理事會認可開設AP課程的公立學校，此次規劃數理雙語實驗班，培育雙語數理人才。

教育局指出，新民高中及葳格高中為少數通過的私立學校，學校推動雙語教育多年，此次申請雙語實驗班，期能兼顧加強英語能力與推動跨領域雙語學習；忠明高中與東山高中為首度辦理雙語實驗班的完全中學，希望藉由雙語實驗班的推動，帶動校內雙語教學能量。

教育局長楊振昇表示，台中市外師數由去年的35人，增加為102人，還有41所學校與17國締結120校次姊妹校，現在有8所學校雙語實驗班的投入，將共同提升台中市雙語教學量能。

(中時 )