台灣疫情延燒，疫苗引發爭議；台灣維新今發表四點聲明，強調不能把人民白老鼠；召集人、前台南縣長蘇煥智表示，國產疫苗未完成二期臨床試驗審查通過等，即率爾與該二公司完成簽約，嚴重違反主管機關客觀中立裁判者的角色及圖利私人。

蘇煥智認為，此事茲事體大，在疫情熱燒全民生命健康面臨緊急威脅關頭，小英政府這個政策，不但置全身生命健康於不顧，而且將全民當做白老鼠，所以台灣維新特別發表如下緊急聲明

他說，一、疫情熱燒，國民生命健康應列為最優先考慮；由於短期內政府疫苗供給不足，政府應開放民間進口國際公認的疫苗，例如BNT、Moderna、Johnson ＆ Johnson等。對於郭董及佛光會及各縣市政府已取得的國際公認效益高的疫苗，應該儘速助其通過進口。

他指出，其次是，政府鼓勵國產疫苗政策，值得肯定。但一定要符合國際客觀的疫苗強制授權使用（EUA)的審查技術準則。在WHO的審查技術基準尚未通過以前，至少應依據美國2020年6 月份通過的COVID-19 疫苗強制授權使用（EUA)的審查技術準則，來進行審查。不應該在不符合美國疫苗強制授權使用的審查技術準則的條件下，就將台灣人民當作白老鼠來實驗。

他接著說，第三，世界幾個著名的疫苗，雖然尚未完成三期，但基本上有完成第三期臨床解雙盲的臨床試驗並提期中報告。而且至少都有三萬個以上的案例。

小英總統及衞福部不應該在國產疫苗尚未完成二期臨床試驗審查通過前；而且主管機關尚未制定COVID-19 疫苗強制授權使用的審查技術準則前；尚未正式通過強制授權使用前；即率爾與該二公司完成簽約，嚴重違反主管機關客觀中立裁判者的角色。而且也是顯然圖利私人。

他表示，最後是，他們支持國產疫苗的發展，但必須建立在國際化技術審查準則的基礎。鑑於國內疫情持續熱燒，現階段應以救命救災為優先。在中央政府現階段疫苗、快篩、檢驗能量不足的情況下，任何以法規或是技術阻止企業、個人、團體、地方政府，引進國際被認定的知名疫苗、快篩、檢驗，都是錯誤的作為。都應該加速檢討改進。

(中時 )