近日大陸工信部官方微信發佈《一圖看懂今年一季度垃圾資訊投訴情況》，詳細通報今年第1季騷擾電話和垃圾資訊的投訴情況。其中，包含平安、廣發、民生銀行等多家金融機構因被投訴量過多而被點名。

據新浪財經報導，具體來看，貸款理財、保險推銷是使用者接到最多的騷擾電話。而因貸款理財和保險推銷被點名的機構，分別為平安銀行、光大銀行、平安保險及人壽保險。其中，大陸工信部指出，平安銀行、平安保險連續多季度被投訴量排名居前。

而平安銀行、光大銀行因多次撥打「貸款理財」相關電話被投訴而被點名；平安保險及人壽保險則因「保險推銷」騷擾電話被通報。

同時，撥打騷擾電話的主要號段投訴量的企業排名顯示，廣發銀行、民生銀行、中國大地財險及平安銀行都排在前20名以內。

垃圾簡訊方面，圖片顯示90.6％的內容包括零售業推銷、貸款理財及教育培訓。此外，中國平安及還因發送關於「金融理財」類垃圾簡訊過多榜上有名。

另外值得注意的是，發送垃圾簡訊的主要號段排名中，中國銀行因投訴量居多而名列第3，建行也躋身前十，排名第8名。

(旺報 )