疫情嚴峻，教育部規定全國各校上網課，教學亂象頻傳。教育部近日更行文國教署國中小組，表達擔憂網路課程會影響學童視力，建議學校可適時縮短線上教學時間，每節課約以20至25分鐘為限，有教師直說，對教育部與國教署的僵化思維並不意外，「公文實在太好笑，這是什麼智障邏輯？」

教育部在5月28日發文給國教署中小學組，主旨為：「有關因應國民中小學實施線上教學，應考量學生學習效果及視力影響一案」。

教育部在公文說明內提到，依照12年國教基本教育課綱規定，國小每節上課時間為40分鐘，國中為45分鐘。

不過如今適逢疫情，各校皆採遠距教學，教育部因此強調，考量學生學習效果及身心發展，建議學校實施線上教學時間，以占每節課二分之一為原則（約20至25分鐘），教師仍可依學生學習年段與學習狀況，適度縮短線上教學時間。

教育部指出，多出來的上課時間，可採延伸紙本閱讀、習作與作業撰寫、分組討論、口語表達、口說測驗、觀看電視教學節目等多元學習方式進行。

淡水一名鄭姓家長表示，兒子就讀國小二年級，如今改採遠距教學，不只讓老師難為，父母親更是手忙腳亂，現在不只得為家務與工作忙碌，每天還得定時幫孩子批改作業、陪伴參加網課，「根本變家庭教師！」

鄭姓家長也提到，遠距教學品質更是不及實體授課，對孩子的學習狀況確實存有憂慮，「現在教育部又說要縮短上課時間，還逼老師只能講課20分鐘，又建議剩下時間建議要看影片，是怎麼讓孩子保護眼睛？課時縮短是能上多少課？」

北部某私立大學教授直說：「這張公文實在太好笑！」不過他除了對教育部發出如此公文，表達不意外，也揶揄國教署，「就是這樣啊！僵化保守到一種境界！」

該名教授更反問：「誰可以跟我解釋一下，這什麼智障邏輯，為了保護眼睛，要求老師只能講課20分鐘，然後後面又建議剩下的時間可以看影片，到底是要怎麼保護眼睛？」如果教育部對於學童上課時間有疑慮，乾脆比照大學作法，教25分鐘便休息，「不要發出內容莫名其妙的公文，讓國中小老師還有家長為難。」

(旺報 )