季後賽首輪首戰就爆冷上演西區老八傳奇的灰熊，今天在主場第四節又發動猛烈攻勢，可惜力道不足，最終113比120敗下陣來，爵士取得3比1聽牌優勢。

爵士今天前往曼菲斯踢館，開賽後靠著米契爾與戈貝爾等人的聯手取得領先，並且帶著13分優勢進入第四節。

然而灰熊並沒有氣餒，反而在背水一戰中發揮堅強韌性，打出17比6攻勢將落後分數追至104比106，眼看翻盤機會再現，無奈卻被康利的三分球摧毀，加上坡達諾維奇的三分線外狙擊破網，爵士再次將差距擴大至雙位數，戈貝爾和米契爾站上罰球線4罰俱中，爵士鎖定勝局。

爵士不愧是本季例行賽戰績最佳的球隊，首戰爆冷落敗後立刻重振旗鼓，強勢拿下3連勝，距離西區四強只剩一步之遙。

此役爵士以17顆三分球砲轟曼菲斯軍團，米契爾30分、8助攻，居功厥偉，年度最佳第六人克拉克生貢獻24分、6籃板，戈貝爾17分、8籃板，波達諾維奇13分，康利11分、7助攻。

功虧一簣的灰熊仍有一線生機，莫蘭特23分、12助攻、6籃板，迪隆布魯克斯21分、4籃板，傑倫傑克生21分、6籃板，瓦蘭丘納斯14分、12籃板，梅爾頓15分、5籃板。

(中時 )