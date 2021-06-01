全國進入三級警戒，雙北地區如臨大敵，花旗銀行開出第一槍，針對雙北五家分行調整營業時間，銀行關門時間從原本的3點半，改為下午1點半。受影響的分行為板橋分行、襄陽分行、永和分行、敦化分行及天母分行。

花旗銀行表示，因應近期新冠肺炎疫情，經綜合考量各地營業場所員工安全、客戶權益維護及中央流行疫情指揮中心減少人員流動強化防疫措施等各項因素後，自即日起調整五家分行對外營業時間成為周一至周五9：00-13：30。

因應疫情升溫，金管會日前表示，銀行若要申請調整營業時間，原定須報金管會取得核准再實施，不過已研擬放寬為銀行可先調整後備查。花旗銀行算是開出第一槍，並隨即宣布縮減五家分行營業時間，後續將視疫情回穩狀況再做調整。

銀行業者表示，雖然花旗宣布縮減營業時間的分行，不全在疫情熱區，但因全國提升疫情警戒至三級後，到分行的顧客少了，也不也不允許員工外出找客戶，且多數交易都透過網路處理，分行暫時縮減營業時間，對客戶服務的影響很有限。

(中時 )