疫情爆發以來，里長身為基層第一線人員，相當辛苦，但日前卻爆發里長專案打疫苗被市民罵爆的情形，台北市里長們也相當難過和錯愕，北市中正區螢雪里長陳文質表示，一切都是遵從政府的規定和指示來做，且里長從疫情爆發以來也很辛苦的處理里民事務；北市中正區網溪里長夏萬浪也指出，里長忙，但從不說苦，里長在第一線作戰，打疫苗錯了嗎？

陳文質指出，疫情爆發以來里長和里民也都會害怕和擔心，但服務仍不間斷，里內如發現確診也不可能不去幫忙，里長相當的辛苦，而打疫苗都是遵照政府的指示，卻引發外界關注也很遺憾。

陳文質說，沒想到疫情會如此嚴重，自己的太太也是確診者，目前他也處在居家隔離階段，所以未能施打疫苗，而里內也曾發生里民突然過世，才得知是確診的案例，才知道疫情如此嚴重，都會提醒里民到市場回家後，一定要全身消毒再進屋內。

北市民政局回應，里長是市府第一線為民服務的最前鋒，疫情發生，已有里長及其眷屬、團隊10人因服務民眾，而不幸確診，基層醫療人員面對就診者，有專業和警覺性，但里長在里內服務，面對眾多的民眾其接觸史並無法得知，為確保里長的安全，市府優先讓里長施打疫苗。

夏萬浪則說，都是遵照市府的順序，且里長都在第一線作戰，只要里民有需求，都會盡力做到，但北市已有多位里長和團隊確診，難道打疫苗錯了嗎？里長都是歡喜做，甘願受，但里長是有尊嚴的僕人，不是沒尊嚴的奴才。

民政局指出，里長在此期間施打疫苗，並無排斥到基層醫療人員施打的情形，且里長在第一線服務，最能掌握里內的疫情，若有民眾通報疫情發生，時有里長自動自發動員清消，站在防疫工作的危機時刻，里長更應施打疫苗。

(中時 )