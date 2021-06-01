大陸曾因人口暴增而全面實施「一胎化」，但近年也面對人口高齡化程度加深的問題，在2013年調整政策放寬為「雙獨二孩政策」，並且在昨（5月31日）頒布「三孩生育政策」，最多可以生三個孩子。不過71歲大陸名導演張藝謀和第二任妻子陳婷早就生了三個孩子，兩人當年還因「超生」被重罰748萬7854人民幣（約3231萬台幣），陳婷在三孩政策通過後立馬在微博表示「提前完成任務」，引來網友正反兩面熱議，有網友認為張藝謀白白被罰款了，「讓國家把罰款退回來」，也有酸「生育獎金應該要給750萬」、「生育是任務？你好像有點那個大病」。

2013年5月，導演張藝謀「超生」被媒體揭露，指張藝謀與其陳婷生有3名子女，張藝謀本人避談此事長達半年，引起民間輿論批評張藝謀耍特權，直到同年12月，張藝謀才認了有兩子一女，願意接受處罰，被無錫市濱湖區計生局開罰，徵收「計劃外生育費及社會撫養費」共計748萬7854元。

張藝謀和大兒子張壹男合照。（取材自陳婷微博）

張藝謀全家福合照。（取材自陳婷微博）

陳婷日前也在微博po出和大兒子張壹男的合照，歡慶他20歲生日，「願你在成長的道路上不慌不忙、扎扎實實，拿起勤奮與樂觀的武器不斷打怪升級，成為更好的自己」。20歲的張壹男深得父親張藝謀真傳，年僅16歲時已在張藝謀電影《影》的劇組中實習，18歲時執導的微電影獲得上海學生電影節最佳影片、最佳導演及最佳音樂三獎，可說是虎父無犬子。

(中時 )