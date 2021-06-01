名嘴朱學恒今天上午送4個喪禮花籃給中央流行疫情指揮中心，行政院長蘇貞昌隨即在臉書發文痛批，種行為非常不恰當，詛咒努力工作的人。對此，朱學恆表示，4個花籃打出不敢面對一百餘名同胞死亡的行政院長也是值得了；朱學恆炮轟，近日同胞染疫上百死亡，為什麼蘇貞昌隻字不語，送了四個花籃就跳出來，是良心發現嗎？

朱學恒今天上午送4個喪禮花籃到指揮中心，花籃上卡片印有「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上蒼難欺」16個大字，批評這些朝中官員的薪水都是來自於人民的血汗錢，坐視人民一個接一個死去，你騙得了自己，也騙不了上蒼。

面對蘇貞昌批評送喪禮花籃非常不恰當，朱學恒反擊表示，「蘇貞昌你終於出來了，我可以體諒你躲了這麼多天好不容易抓到了一個抹黑人民的機會，就要開始說怎麼可以詛咒你們。」

「顯然你的中文不好，你的幕僚也是」，朱學恒說，「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上蒼難欺」16個大字，是警告為官者不要怠惰，有老天在看，哪來甚麼詛咒之意，不用再抹黑了。

朱學恒提到，他送的是高柱花籃，喪禮用的是告別式花圈，他們不送非告別式的場地的。花農最近很辛苦，記得多照顧他們一下。

(中時 )