為防堵疫情，彰化警方近日查獲多起女子違法從事性交易。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

國內疫情嚴峻，全國警政單位強力查緝「人與人的連結」，嚴防潛在的防疫破口。彰化警方日前在市區某間汽車旅館查獲一名30歲張姓女子違法從事性交易，查出這名九頭身的張女每次收費3000元，一天最多接6次，月收入將可落在2至30萬元，相當可觀。

因應疫情升溫，全台調升為第三級疫情警戒，要求八大場所全面禁止營業，警政單位也全力斬斷「人與人的連結」，彰化警方指出，截至1日止，已查獲共計34名女子涉嫌從事性交易。

而彰化縣警方日前接獲線報，指稱市區某間汽車旅館查獲一名本國籍30餘歲張姓女子，與男客進行性交易，警方趕往現場時，張女僅著內衣與短褲，長相更神似一名女星，讓值勤員警為之驚艷，直指大概是近期查到最漂亮的茶花女。

警方查出，張女提供全套性交易服務，每次90分鐘3000元，一天最高可接6名男客，換算下來日營收可達1萬8千元，月收入上看30萬元。警方訊後則依社會秩序維護法裁罰，同時呼籲八大行業切勿以身試法。

此外，彰化縣員林分局員警30日在一棟出租套房，發現一名41歲詹姓女子，準備跟男客進行性行為，破獲時才發現，詹女28日才被抓過，詹女被捕時還落淚哭訴「有2個小孩要養」，才冒著染疫風險繼續接客。由於詹女與尋芳客沒發燒確診症狀，也未5人以上群聚，依違反社會秩序維護法函送。

(中時新聞網)