旅遊電商集團易飛網(2734)布局防疫產品轉型求生，隨著總代理的「量子天使一號」速清液獲機捷及部桃訂單或採用，對集團營收貢獻逐步提升，使營運在疫情寒冬中挹注新動能，將力拚單季轉盈、全年展望轉趨正向。

易飛網股價3月底觸及34.45元、創逾5年半高點後一路拉回，5月18日下探15元，1個半月來慘遭腰斬，近日明顯止跌回升。在營運轉機題材及買盤敲進下，今日開盤即跳鎖漲停價22.35元，領漲觀光類股。

去年起於全球爆發的新冠肺炎疫情，致使旅遊業成為「海嘯第一排」重創產業，易飛網今年初宣布跨足健康產業，布局保健及防疫產品銷售，力求在旅遊寒冬中轉型自救求生，近期布局防疫商機傳出捷報。

易飛網集團表示，總代理的「量子天使一號」速清液，經長庚大學P3實驗室證實，抑制新型冠狀病毒99.99％實證有效時間達逾三個月，並已獲得桃園機場捷運、部立桃園醫院等訂單或使用。

易飛網集團總經理周昀生表示，集團因應疫情衝擊，關係企業自去年起便陸續展開轉型，進而接觸保健生技領域，新產品「量子天使一號」自3月起開始挹注營收，營收占比已逐月攀升。

隨著布局防疫產品效益顯現，易飛網2021年3、4月營收分別年增達1.16倍、1.91倍，使前4月自結合併營收仍年減29.8％，但衰退幅度較首季47.5％明顯收斂。

易飛網集團董事長周育蔚指出，旅遊業飽受疫情之苦，但若能發掘強而有效的防疫產品，除了產業自救及有利抗疫外，亦是另一片藍海商機。未來待疫情結束之後，與客戶間亦能有更多一層的同舟情感。

周昀生表示，目前大型醫院、中央及地方政府機構、科技廠對「量子天使一號」的詢問度亦高，已獲得超過百家客戶訂單，對營收貢獻比重已達5成。由於國旅需求短期幾乎歸零，預期6月防疫產品營收貢獻將達逾95％。

法人認為，雖然目前旅遊需求因疫情升溫幾乎全線停擺，但易飛網受惠防疫產品需求量上升，且毛利率遠高於旅遊商品，使第二季營運有機會在旅遊業一片慘淡中脫穎而出，今年展望仍相對正向。

周昀生認為，包括大型醫院、科研機構、大眾運輸工具、宮廟、戲院、車站、車廂、餐廳、學校等，均是未來潛在客戶。公司亦陸續推出殺菌機器、殺菌口罩等系列產品，挹注後市動能可期。

(時報資訊)