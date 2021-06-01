今（1日）早上9時30分起，166名永和警在永和衛生所施打新冠疫苗。（永和警分局提供）

今（1日）早上9時30分起，166名永和警在永和衛生所施打新冠疫苗。（永和警分局提供）

治安不打烊 永和警第一線166警施打疫苗

國內疫情嚴峻，截至昨天（31日）中央公布新北市確診累積病例為3478例，仍為全台確診病例最多的縣市。新北市警察也陸續傳出有警員確診個案，為強化第一線員警防護力，新北市政府與警政署替新北警爭取到第二批「新北警察專用疫苗」逾8000劑疫苗，今（1日）早上9時30分起，166名永和警在永和衛生所施打新冠疫苗。

陳姓警員表示，面對疫情升溫，又經常需接觸未戴口罩或群眾的不特定民眾，雖自己有配戴口罩、手套與護目鏡，仍擔憂無法萬全；在打過疫苗之後，除為自己提升一層保護外，也可以避免傳染給同事、家人及其他人，可以稍稍舒緩緊繃的壓力。

永和警分局表示，基層警察在疫情期間，除了要治安、交通的維護工作不能間斷之外，更要稽查未戴口罩、勸導不要群聚、隨時留意八大行業是否營業，以及協助疫調等防疫工作。面對無形的病毒，基層警難免會憂心受染疫風險，分局在不斷與相關單位溝通、爭取下，先前已有179位同仁已施打疫苗，今天又有166位同仁接續施打，分局員警施打率已接近9成，希望提供多一層保護後，可以更安心的工作。

(中時 )