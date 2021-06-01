本土疫情嚴峻，每日死亡病例不斷出現，新北市土城醫院胸腔內科主治醫師李忠恕分享，院內曾收治一對來自萬華歌友會的70多歲夫妻，兩人各自被送到負壓隔離病房治療，由於老婦患有失智症，老翁每天都會打電話關心妻子，未料老婦在短短一周便離世，子女擔心老翁身體，隱瞞真相，而老翁仍持續天天打電話，但電話那頭已無人接聽。

李忠恕表示，高齡重症病患死亡率相當高，有不少長者住進負壓隔離病房後，病情都會快速惡化，為避免父母面對插管急救的痛苦，許多子女都會簽署放棄急救同意書；70多歲老翁平時就會帶著失智妻子參加歌友會，未料妻子卻率先發病，被送來醫院急救，而老翁也在3天後發病送院，由於兩人病況嚴重，只能分住在不同的負壓隔離病房。

老翁擔心失智妻子會開門亂跑，每日都會用病房內的電話打給妻子，「每天要好好聽醫師的話，加油撐過去」、「之後還要一起唱歌遊玩」老翁在電話說道，而妻子也會開心回應，彼此加油打氣。李忠恕說，老婦因為失智的關係，有時也會忘記自己和丈夫正在治療，要求醫護人員廣播協尋，而醫院也會配合，老翁聽到廣播後也會立刻撥電話，夫妻感情相當恩愛。

未料，老婦的病況卻在入院後一周急轉直下，由於夫妻生前皆已簽署放棄急救同意書，老婦不久後便離世，老婦子女擔心老翁身體狀況，便向醫院要求暫時向老翁隱瞞真相。李忠恕說，老婦離世隔日，病房內照樣響起熟悉的電話聲，只是這次沒有人再接起來了，老翁撥了數通未接後，也向醫護說到「老太太呢？是不是又忘記我在住院，吵著要出門，辛苦你們了」，而醫護聽聞後也強忍淚水，告訴老翁「老太太很好，她只是累了睡著，你要好好照顧身體才能一起出院」。

李忠恕說，老翁至今還不知道妻子離世的真相，疫情爆發以來許多的生離死別在眼前上演，許多老夫妻被一起送到醫院，醫護為顧及病患的身體狀況，有時也必須說出善意的謊言，但針對病人本身狀況絕對會如實以告，不過面對這種場景，醫護人員也只能盡全力醫治，讓家屬不要再經歷一次傷心。

(中時 )