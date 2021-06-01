新北市瑞芳區某醫院昨（5／31）日凌晨一名年約70歲、有心血管病史男子昏迷送醫，到院前已無呼吸心跳，急救仍告不治，經快篩呈陽性反應，已送PCR檢測，結果尚未出爐。衛生局表示，醫護均著完整防護裝備依標準程序處理，無需特別隔離。

由於當地傳言有醫護需要隔離，衛生局今（1）日澄清，醫護人員都有著防護裝備，也依SOP處理，並不需要特別隔離，目前醫院及急診室均運作正常。

(中時 )