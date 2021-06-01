瑞芳1長者到院前死亡 快篩陽性已送PCR檢測 13:342021/06/01 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 瑞芳1長者到院前死亡 快篩陽性已送PCR檢測。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市瑞芳區某醫院昨（5／31）日凌晨一名年約70歲、有心血管病史男子昏迷送醫，到院前已無呼吸心跳，急救仍告不治，經快篩呈陽性反應，已送PCR檢測，結果尚未出爐。衛生局表示，醫護均著完整防護裝備依標準程序處理，無需特別隔離。 由於當地傳言有醫護需要隔離，衛生局今（1）日澄清，醫護人員都有著防護裝備，也依SOP處理，並不需要特別隔離，目前醫院及急診室均運作正常。 防疫情爆發 彰化擬採抗原快篩 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 # 瑞芳 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中確診者媽媽趴趴走 市府將開罰 04:102021/05/18 地方新聞 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 菲男車禍過世被封成「木乃伊」 醫辯：怕他染疫散播病毒 11:462021/05/18 搜奇 台灣疫情升溫 邊境放寬路遙遙 04:102021/05/18 焦點新聞 《金融股》確診者曾赴斗六分行 臺企銀：已妥善因應 12:002021/05/18 財經 家屬疑確診 外送員3天跑樹林送單 區公所：未染疫勿恐慌 11:292021/05/18 生活 單日本土新增333例 確診飆新高 7縣市增快篩 04:102021/05/18 焦點要聞 政院核定 國道1號岡山第二交流道 最快2024動工 04:102021/05/18 焦點要聞 快篩劑少 生技公司捐13萬劑解民怨 04:102021/05/18 焦點要聞 返鄉要花7萬元 陸配想家歸不得 04:102021/05/18 焦點新聞 照護確診輕症 方艙CP值高 04:102021/05/18 話題觀察 生活熱門新聞 桃園新增23例確診 小北百貨3分店都有足跡 - 生活 新北再增171例確診 侯友宜公布「這一區」居高不下要注意 - 生活 新竹縣新增1例 無公共場所足跡 - 生活 萬華為什麼又稱艋舺 到底哪裡算萬華 - 生活 大甲溪上游水庫溢流 石岡壩開2道水門排洪 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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