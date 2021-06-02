選擇朋友時，觀察對方的人品很重要，唯有人品好的人才能深交，友誼才會長久。星座運勢網站「同道星座查詢」分析，白羊座、水瓶座、天秤座對朋友很好，而且為人正直，不會鬥心機、耍手段，朋友有困難都會立刻伸出援手，是值得深交的人。

▍1.白羊座

雖然白羊座很常給人衝動幼稚、做事不經思考的印象，但是他們的優點就是性格單純，不會跟人鬥心機，更不會耍手段害人。他們對待朋友很真誠，如果對他好，他一定會記在心裡，並找機會報答對方。他們全身充滿正能量，就算被惹怒，通常隔天就氣消了，也不太會記仇，跟白羊座相處起來很輕鬆，不需擔心被算計，是值得深交的朋友。

▍2.水瓶座

水瓶座充滿天馬行空的想法，讓他看起來很神祕，對待旁人往往都有所保留，讓人摸不透他的真實想法。不過如果能夠跟水瓶座成為好友，會發現他們對朋友很好，非常熱情，內心很柔軟，不太會與人起衝突，又會替朋友著想，個性真誠、正直、大方，是值得信賴的朋友。

▍3.天秤座

天秤座觀察力很強，又很重視友誼，他們對朋友情緒變化很敏感，如果朋友有什麼不一樣的地方，都會立刻發現，並給予回應，非常善解人意。他們很珍惜友誼，如果發現朋友有難，會在第一時間捲起袖子幫忙，不忍心看著朋友一直煩惱，人品好又貼心，值得我們去深交。

(中時新聞網)