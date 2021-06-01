台北市議員王欣儀接獲里長反映，有里民被居家隔離，但因為缺乏防疫及民生物資所以請求協助，里長幫忙向健康服務中心詢問，卻得到「他們現在也很頭痛，無法幫忙」的回覆，最後里長只好自行協助。

北市府宣布，從5月31日起，專責防疫旅館住滿10天後，無症狀須居家隔離7天者以及55歲以下的無症狀陽性個案，需從確診日起開始居家隔離17天者，將會回到社區居家隔離，人數恐與日俱增，王欣儀說，但這些居家隔離者無人協助幫忙，可能產生防疫破口。

王欣儀說，北市已發生多起民眾獨自在家中死亡的案例，而因這些居家隔離者屬高風險族群，其中有些長者可能不懂得如何叫外送、使用網購，如無人協助幫忙送物資、食物或協助處理垃圾收運問題，難保不會有人涉險外出採買、丟垃圾，此外，協助送物資者若未做好防護措施，也有可能染疫，這些問題都有可能產生防疫破口。

王欣儀指出，先前才發生萬華區某里長遭里民指控，造成連環確診的一家人延誤就醫事件；她也接獲里長反映，常被里民質疑為何里長不知道確診者、居家隔離者名單？甚至有里長還因此被罵。

王欣儀說，依中央指揮中心規定，「居家檢疫者由民政系統負責；而「確診者」與「居家隔離者」則是由公衛系統管理，也就是衛生局與各區健康服務中心！過去居檢者還有送防疫包，現在居家隔離者卻什麼都沒有。

王欣儀指出，現今已有大量居家隔離者在社區，各地方的健康服務中心每日光是詢問電話就已接不完，還要做疫調、健康關懷，對於居檢者其他民生需求及物資安排，根本無從處理，也不在其權責之內，他們也沒資源能處理。

王欣儀表示，隨著居隔人數愈來愈多，遭遇民生需求問題恐無人問津、沒人協助！她要求，北市府應儘快針對居隔者缺乏防疫、民生物資問題及垃圾收運問題提出相關配套，以完善流程，避免讓這些居家隔離者求助無門！

(中時 )