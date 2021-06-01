由四三九九資訊科技研發、易亨數位代理營運的3D武俠MMO手遊《大俠客》，全新2.0版本「大俠客：熱血歸來」今（1）日正式上線，開放全新職業「刺客」，慶祝新版本登場，官方祭出創角就送200連抽，萌寵、靈騎、各式道具虛寶等大獎，超多福利等你來拿！

新職業刺客來襲 六大職業江湖齊聚！

跳躍在夜裡的刺客，擁有靈敏迅捷的身姿，高人一等的武技，發跡於遙遠西域，武功乾淨俐落，手持雙刃，潛行千里，近距離傷害及爆發力威力無比，在江湖中的地位可謂舉足輕重！

目前遊戲內共有六大職業，包括刀客、劍客、槍客、巫祝、弓手、刺客任玩家自由選擇，與好友組隊打王，齊心共闖江湖，快樂社交輕鬆玩，還有更多競技玩法待你一探究竟！

新職業刺客來襲

開服即送200連抽 事前好禮今日截止！

為慶祝新版本上線，官方推出創角就送200連抽，萌寵、靈騎、各式道具虛寶等大獎，超多福利等你來拿！此外，新版本事前登錄活動也特別延長到今晚11點55分截止，趕緊加入活動領取限定時裝，分享官方粉絲團，還能帶走多種助力禮包，而老玩家除了可以參加事前登錄之外，登記回歸後，即可獲得專屬稱號「歸來仍是少年」、強力罡陣。

加入「大俠客：熱血歸來」 開啟屬於你的俠客之路！

更多精彩內容請見遊戲內活動介面，歡迎玩家密切關注官方網站，以便接受第一手活動訊息！

(科技)