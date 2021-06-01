車銀優為新片剪成阿兵哥頭。（摘自推特）

韓國男團ASTRO成員車銀優擁有「臉蛋天才」封號，近年在戲劇上表現亮眼，挑大樑主演韓劇《我的ID是江南美人》、《新入史官丘海昤》與《女神降臨》等都有不錯回響，為感謝粉絲支持，車銀優將於5日舉辦首次個人線上直播粉絲見面會，與台灣粉絲共度歡樂時光。

除了積極準備台灣粉絲見面會外，車銀優也於4月下旬時，宣布參演電影《分貝》（Decibel），與金來沅、李鍾碩合作，這部描述恐怖份子利用對聲音有反應的改良炸彈，企圖佔領市中心的危機故事，車銀優這次將化身帥氣海軍一同緝拿壞人，日前削短頭髮幾乎到耳際的他，與之前文質彬彬樣完全不同，俐落短髮更顯陽光帥氣與神采奕奕，日前他也在官方推特上傳2張自拍照，還俏皮問：「我把頭髮剪短，大家覺得如何呢？」屆時見面會上，也能看到他的新造型。

主辦單位也提前預告這次「Just One 10 Minute～With You～車銀優線上直播粉絲見面會」上，將有不少精彩內容，直播券票價也落在1000元，足足約110分鐘的節目，也可以和車銀優的2200元公仔雕一起購買，優惠2800元，不光如此，購買的粉絲還有機會抽車銀優親筆簽名海報共200張福利，20張拍立得照片與公仔雕像10個，購票請洽KKTIX官網查詢。

(中時 )