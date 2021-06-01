有網友及重啟核四公投發起人黃士修誣控陳時中部長對國際疫苗研發造謠一事，民進黨發言人簡舒培今表示，向全球疫苗官網查證後顯示，莫德納二期試驗，目前僅有一組660人完成收案。證實指揮中心陳時中部長昨日說明國際疫苗研發的數據數是確實無誤，還給指揮中心公道。

簡舒培強調，根據媒體報導查證，網友所引用的數據並非來自全球疫苗官網，而是某所大學蒐集整理的世界各國疫苗研發進度。

簡舒培說明，據媒體報導，國內病毒專家、長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如從國外已經發表的莫德納第二期研究論文中，也可以看到，其二期試驗的收案人數也是600多人。由此可證實，陳時中部長是根據國際數據來說明各大疫苗進度，皆是正確無誤。

簡舒培指出，從全球疫苗官網看到各大廠牌疫苗現況，例如二期試驗人數、三期試驗尚未完成。陳時中部長昨日記者會也提到，國內疫苗一、二期臨床試驗人數擴大，可以算是一個二、三期延續計畫，以這樣規模大致上二期做的是安全性，若通過，安全性就不會有問題，且各國疫苗緊急使用授權通過時，三期也均尚未完成。

簡舒培表示，經由媒體的查證報導，完全證明指揮中心陳時中部長所說並無錯誤、也沒有所謂造謠情事，特定政黨與政治人物應立即修正錯誤說法，還指揮中心公道。

她強調，部分有心人士刻意引用非全球疫苗官網的數據誤導民眾，恐降低國人對施打國產疫苗的信心，甚至造成社會恐慌，對於防疫措施的進行都會有很大影響，這些相關政治操作企圖抹滅指揮中心努力的人士，也應該立即停止這樣的行為。

(中時 )