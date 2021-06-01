永齡基金會表示，鴻海公司與永齡基金會對於專案申請疫苗進口一事，已完成主管機關所需8項內容，並備齊公文與文件，於今中午12時向衛福部食藥署遞件完成。（永齡基金會提供）

郭台銘說，在這個艱難的時刻，把「全島一命」改成「全島一心」，團結是逆境的解藥。（取自郭台銘臉書）

鴻海集團創辦人郭台銘日前於臉書表示，將在72小時內將「地方政府或企業申請疫苗專案流程」的8項文件備齊並送件，永齡基金會今(1)日稍早表示，已於中午12時向衛福部食藥署遞件完成，郭台銘表示，在這個艱難的時刻，把「全島一命」改成「全島一心」，強調團結是逆境的解藥。

郭台銘辦公室表示，鴻海公司與永齡基金會對於專案申請疫苗進口一事，已完成主管機關所需8項內容，並備齊公文與文件，於今中午12時向衛福部食藥署遞件完成，永齡基金會由創辦人夫人曾馨瑩女士，鴻海公司由鴻海教育基金會執行長汪用和為代表，共同遞件，食藥署署長吳秀梅代表主管機關受理。

曾馨瑩表示，責任重大，完成交件程序，希望政府能聽見人民的心聲。

郭台銘稍早於臉書貼文表示，「今天我請我太太曾馨瑩代表我，也請鴻海基金會汪用和女士代表鴻海公司一同去送件，馨瑩的粉色上衣＂全島一命”，代表著全台灣人柔軟的心，我們基金會執行長Amanda的白色上衣＂全島一命＂，代表著全體國人對第一線醫護人員致敬。」

郭台銘說，在這個艱難的時刻，把「全島一命」改成「全島一心」，團結是逆境的解藥，請所有人都放下心中糾結，另外感謝政府協助，重申與政府密切合作，疫苗採購不是上街買菜，在全球都在搶疫苗的情況下，絕不是一件容易的事，全力配合政府的相關考量，用最嚴謹的態度，謹慎評估，送件後，相關訊息都以指揮中心公佈的內容為主。

(中時 )