新竹市將設4處疫苗施打站量能單日4000人，市長林智堅號召醫護、志工加入防疫新竹隊。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市將設4處疫苗施打站量能單日4000人，市長林智堅號召醫護、志工加入防疫新竹隊。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市將再新增3處疫苗施打站，完成「1區1站所」，全市4處疫苗施打站單日施打量達4000人，目前的醫護、志工人數已不夠，市長林智堅1日發出熱血召集令，邀請更多醫護、志工加入「防疫新竹隊」，防疫網需要眾人的力量。

林智堅說，疫苗是解決疫情的最佳解方，「能打跟能買」一樣重要，市府已透過3步驟達成「能打」，首先是最短時間內，完成全國首座的疫苗施打站，再者，號召在地熱血醫師護理師、志工，組成「防疫新竹隊」；最後，為更有效施打疫苗，共將成立4座疫苗施打站，預估單日總量將達4000人，未來疫苗「來了就打、打完就要」，會持續向中央申請疫苗配發。

而因應未來將新設施打站，強化施打量能，林智堅今天也發出「號召令」，盼邀集更多熱血的醫護以及市民朋友一起加入志工團，大家發揮所長與熱情，一起來到疫苗施打站服務。

他強調，專業的醫療工作會由醫護人員負責，想擔任熱血志工的市民朋友別擔心，市府會讓大家安全的在第1線協助。

新竹市已啟用國軍醫院社區篩檢站、東區專責疫苗施打站，林智堅也特別感謝新竹市醫師公會理事長邱國華號召包含中醫、牙科、耳鼻喉科、小兒科等共110名醫師加入，讓後續規畫的篩檢站與疫苗施打站都能順利運作。

此外，也因有熱血醫護團加入，竹市施打疫苗效率極高，昨天收到的3900劑疫苗，目前已有537人完成施打，將盡全力於6月3日前打完，全面建構第1線醫護與防疫人員的防護網。

衛生局表示，市府提供熱血醫護津貼，以每班次4小時計算，醫生每班6000元、護理人員每班3500元、行政人員1500元，將依中央流行疫情指揮中心滾動檢討，並給予相關防護設備，包含口罩、防護衣等。

目前護理師、志工還亟需人力，歡迎有意願者可撥打專線：衛生局專線03-535-5253；醫師公會專線03-523-0034：或網路表單報名（https：／／forms.gle／wDT2MAtZt68b4JJi7 ）。

(中時 )