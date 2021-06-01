國內疫情嚴峻，台灣科學園區科學工業同業公會今天向政府相關單位提出採購疫苗申請，估計需求約50萬至60萬劑，公會祕書長張致遠表示，這是產業界自力救濟，不是找麻煩。

這波本土疫情延燒以來，已有台積電、世界先進、美光及華邦電等多家企業員工確診。張致遠說，對此不得不慎重因應。

張致遠表示，政府要照顧所有的老百姓，產業界保護員工、園區拚經濟，大家齊心才能渡過這次疫情劫難，公會申請自購疫苗，是產業界自力救濟，不是找政府的麻煩。

張致遠強調，公會採購疫苗絕對會依法辦理，考量園區內廠商業務人員需要四處奔波，採購的疫苗會符合世界衛生組織的標準。

他說，公會目前先向政府相關單位提出採購疫苗申請，同時向會員廠商調查疫苗需求數量等事宜，估計約50萬至60萬劑，不過確切需求仍在確認。

台灣科學園區科學工業同業公會位於新竹科學園區，並於中部科學園區及南部科學園區設立辦事處，包括竹科、中科及南科共有超過850家廠商量產，從業員工逾28萬人。1100601

(中央社)