瑞芳區聯結車擦撞護欄 翻覆道路外岩岸 13:122021/06/01 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台2線78公里處聯結車翻覆。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台2線78公里處聯結車翻覆。（王揚傑翻攝） 今（1）日上午11時許，新北市瑞芳區台2線78公里處，45歲林姓男子駕駛聯結曳引車，由宜蘭往基隆方向行駛，轉彎時疑因未注意路況，擦撞護欄後側翻到護欄外岩岸上，所幸林男並未受傷。 瑞芳警分局獲報，派員到場疏導交通，管制單線雙向通行，由於該路段車輛稀少，車輛通行不受影響，目前已在進行拖吊。警方對林男酒測，酒測值為0。 離奇 休旅車失控插進高雄民宅鐵門 只剩車尾在外 晚間無預警分區停電 新營區1萬298戶受影響 (中時 ) #護欄 #擦撞 #林男 #翻覆 #瑞芳區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 自小客撞樹凹成兩截 車內雙亡 04:102021/05/17 地方新聞 台北雙子星開發案環評 險流會 04:102021/05/18 焦點要聞 機車疑闖紅燈撞汽車 台中騎士顱內出血送醫 15:252021/05/17 社會 在家防疫壓力大 雲端旅遊一秒就Go帶你體驗外國美景 18:052021/05/17 科技 疫情爆發 京站明起縮短營業時間 14:572021/05/16 生活 小金門自撞毀公車亭、消防柱 駕駛命大毫髮無傷 10:222021/05/16 社會 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 12:242021/05/18 生活 大媽買不到酒精譙店員：叫物流車等我 狠撞超商玻璃離開 16:522021/05/17 社會 南市府2行政中心洽公不入內 設外送區 17:282021/05/16 生活 高雄2派人馬臉書互嗆約釘孤支 棍棒齊飛互毆警速逮5人 07:502021/05/18 社會 大甲公車、轎車相撞 女高中生與媽媽受傷 11:252021/05/17 社會 社會熱門新聞 極品茶花妹逆天長腿日接6客進帳1.8萬 遭彰警查獲嘆：白幹了 - 社會 警大生優先派任巡官 39名資深警告警政署違憲敗訴 - 社會 萬華阿公店姐姐超嗨玩法 老司機驚吐男人都愛原因 - 社會 母突三餐吃不下 兒子調監視器驚見他喊要「弄一次」 - 社會 雙和醫院護理師遭確診男砍「傷勢嚴重」 學姊不捨：20幾歲韌帶都斷了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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