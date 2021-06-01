台2線78公里處聯結車翻覆。（王揚傑翻攝）

今（1）日上午11時許，新北市瑞芳區台2線78公里處，45歲林姓男子駕駛聯結曳引車，由宜蘭往基隆方向行駛，轉彎時疑因未注意路況，擦撞護欄後側翻到護欄外岩岸上，所幸林男並未受傷。

瑞芳警分局獲報，派員到場疏導交通，管制單線雙向通行，由於該路段車輛稀少，車輛通行不受影響，目前已在進行拖吊。警方對林男酒測，酒測值為0。

(中時 )