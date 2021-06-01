東陽(1319)前4月整體營收年增2.9％，AM因缺櫃影響，年減5.8％，OEM因去年基期低，年增32.8％。由於北美客戶庫存偏低，若海運缺櫃能稍有緩解，AM第3季有機會淡季不淡，法人估計全年整體營收仍可年增10％，每股盈餘重回2到2.5元。

東陽今年第1季旺季不旺，主要受到缺櫃影響，北美出貨嚴重遞延。4月出貨稍有增加，4月合併營收14.64億元，年成長達到44％，也使得前4月營收轉向正成長3％，來到59.82億元。單月稅前淨利0.36億元，年增132％，前4月稅前淨利為3.44億元，年成長26％，每股稅前盈餘為0.59元。

由於運價格持續創下新高，缺櫃狀況整體而言依舊嚴重，且運費持續上漲，美國汽車零件廠約有500個貨櫃無法出貨，一櫃運費成本約1.2～1.3萬美金，因此客戶可能以毛利率較高產品為主要拉貨區塊。另外，東陽對於美國當地需求較高產品，考慮將模具移到當地生產。

AM客戶主要在北美，庫存不到1個月，而美國二手車銷售數據暢旺，AM需求增加，如果第3季出貨量能增加，AM有望淡季不淡。法人目前估計AM營收仍有10％成長機會，毛利率上升2到3個百分點。

OEM在大陸車市去年開始回溫，今年估計帶路車市銷量仍可年增4％預期，前4月營收年增32.8％。但VW、Audi及日系車近期有受到車用晶片短缺影響，原先預估第3季好轉，但還要看晶片抒解狀況。法人推估OEM營收今年成長8％，毛利率持平。

(時報資訊)