蘋果iPhone新機拉貨可望自6月陸續啟動，為沈悶已久的蘋果供應商下半年營運挹注新動能，法人預期，光學鏡頭廠—玉晶光(3406)、PCB廠—華通(2313)、臻鼎-KY(4958)、銅箔基板廠—台光電(2383)、砷化鎵廠—穩懋(3105)、全新(2455)等營運可望自6月起攀升，今天盤中股價連袂走高。

往年蘋果新機均在9月下旬上市開賣，僅有去年受全球新冠肺炎疫情大爆發，各國封國封城供應鏈斷鏈延後上市，隨著全球加速施打疫苗，歐美開始陸續解封，蘋果供應鏈也回到過往趨勢，可望於6月開始小量試產出貨，7月起出貨將明顯放量。

就生產端來看，過去兩年因應中美貿易戰及疫情，蘋果供應鏈有不少廠商因應客戶要求前往越南、泰國及印度設廠，甚至在台灣擴大生產規模，不過近期台灣及東南亞疫情大爆發，且施打國際認可合法疫苗的比例仍低，嚴格的防疫管制致使當地廠區生產遭到嚴重干擾，不少廠商開始將生產重心轉向疫苗已大規模施打，疫情相對穩定的大陸廠區生產，以因應蘋果接下來拉貨高峰需求。

今年上半年受到蘋果新舊機交替及缺料影響，除台光電及華通業績表現相對亮眼。

隨著蘋果新機於6月開始小量拉貨，蘋果供應商也積極招工，玉晶光、華通、台光電及臻鼎-KY廠商均預期，營運可望自6月逐月攀升，下半年旺季可期。

(時報資訊)