縣長楊文科（左）視察台大生醫醫院社區篩檢站。（羅浚濱攝）

因應新冠肺炎疫情升溫，新竹台大分院生醫醫院在急診處前，設置新竹縣首座新冠肺炎社區篩檢站，6/1日正式啟用，快篩陽性者可直接至該院急診處掛號進行PCR篩檢，一條龍設計縮短民眾的交通及等候時間。

縣長楊文科前往視察演練，指篩檢站初期由新竹縣醫師公會招募40位醫師組成醫療團隊，護理人員則由生醫醫院先行支援，希望藉由社區篩檢站篩出潛在個案，及時阻隔疫情在新竹縣擴散，但民眾也不要因恐慌就前往篩檢，要保留醫療資源量能，給更需要的人。

楊文科並表示，所有篩檢工具皆有偽陰性、偽陽性的可能，快篩陰性不代表「沒有染疫」，潛伏期仍有可能無法檢測出來，一定要持續留意健康狀況並落實防疫，若出現症狀請儘速就醫再次採檢。

若驗出PCR陽性依，均依中央流行疫情指揮中心相關規定，由衛生局協助進行後續確診個案相關措施，若為PCR陰性，則請民眾持續自我健康監測並落實防疫。

新竹台大分院院長余忠仁表示，此次義不容辭地響應新竹縣衛生局徵召，提供該院與工研院聯手研發的組合屋戶外篩檢站及場地做為新竹縣首座新冠肺炎社區快篩站，協助民眾進行篩檢工作，貢獻專業，共同抗疫。

社區篩檢站採預約制，僅提供具高風險地區接觸史、活動史的民眾預約篩檢，並視情況調整篩檢量能，線上預約網址：https：／／forms.gle／F2k6zQ3bpbvx3rCn7；諮詢專線：03-5518160 分機258。

衛生局長殷東成表示，縣內還有竹北大安醫院、湖口仁慈醫院、竹東北榮新竹分院等3個自費快篩站，提供有症狀和接觸活動史的民眾預約或現場掛號自費篩檢。

同時，縣府團隊已著手規畫在竹北東區、西區及竹東，各設置1個大型社區疫苗接種站，搭配13鄉鎮市衛生所，方便鄉親就近接種，未來待足量疫苗到貨後，立即開站提供服務，讓符合接種資格縣民及早接種。

(中時 )