佛光山、永齡基金會紛紛拋出要自購疫苗的議題之後，台灣科學工業園區科學工業同業公會也正跟政府申請自購疫苗，希望政府同意園區公會廠商自行購買疫苗，目的是分攤政府困境，希望政府有更多資源協助各項產業。預計將為園區近30萬名員工共添購60萬劑疫苗。

台灣科學園區同業公會秘書長張致遠指出，目前規畫由同業公會統籌，向各廠商調查需求，再由廠商出資購買疫苗，若由廠商單獨購買，「市場會大亂」。估計以一人兩針的數量計算，約需要50到60萬劑。至於將添購何種疫苗廠牌？張致遠僅透露「當然是合法疫苗」。

目前台灣疫情仍未見趨緩，讓竹科廠商憂心疫苗進口速度跟數量都不夠，張致遠表示，同業公會是想協助政府解決困境，才提出申請購買的需求，讓政府有足夠資源支持各項產業，絕對不是故意找麻煩。

張致遠表示，添購疫苗的過程很複雜，包括要找到廠商協調、事後的儲存、施打等等，都需縝密的考慮及規畫。自行添購疫苗的計畫目前已送給政府申請中，就是想把協助產業的想法跟政府說，打算自己來做，由廠商自費添購，同業公會來協助。

(中時 )