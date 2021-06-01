新冠肺炎疫情升溫，全國防疫進入三級警戒，衝擊到各行各業的生計，也衝擊到需要愛心早餐及物資的弱勢學童，由於疫情嚴峻，各級學校都停止上課，此時，弱勢家庭的學童平日在學校享用的營養午餐也被迫中斷，而倚靠打零工維持生計的弱勢家庭大受打擊，世界和平會發起「營養防疫物資箱募集活動」，希望幫助更多有需要的弱勢家庭，以期讓弱勢家庭的學童在疫情及長假期間餐食無虞，有足夠的營養增加抵抗力。

世界和平會表示，陸續接獲許多弱勢家庭家長的求助電話；如從事清潔工作的奶奶因疫情關係暫時接不到工作，苦惱家中孩子的用餐及生活該怎麼辦？有位從事指壓工作的媽媽，因疫情關係已經快兩個禮拜沒有工作，但還有 5個年幼的孩子要撫養，家中的糧食已經快吃完，希望能提供物資箱給予協助。

世界和平會希望能緊急募集到1500套的營養防疫物資箱，為因為遭受疫情衝擊而收入銳減的弱勢家庭減輕負擔，希望盼社會大眾慷慨解囊，讓這群弱勢的台灣囝仔能健康長大。

(中時 )