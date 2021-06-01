本土疫情持續炸鍋，連帶讓疫苗議題備受關注，不過面對國內疫苗供不應求，加上廠牌多元，保護力不盡相同，民眾經常有看沒有懂，對此，擅長醫學書籍，時常分享國外先進醫學知識給讀者的醫學作家林慶旺，在新書《太陽醫生》裡提及，台灣買到的505萬劑莫德納疫苗「對亞洲人有效率高達100%」，對比輝瑞疫苗對亞洲人的有效率74.4%，買不到號稱保護力高達95％的輝瑞疫苗真的「不必太在意」。

專職英日文書籍翻譯、審譯工作的醫學作家林慶旺，在6月11日即將透過時報出版發行的《太陽醫生》一書中，談及不同廠牌新冠疫苗的最新研究，他表示，目前台灣施打的AZ疫苗（AstraZeneca），雖然被世衛組織建議接種在65歲的長者，但「AZ疫苗臨床試驗的大多數參與者年齡，在18~55歲之間，因此在老年人群疫苗的效力無法評估」，因此歐洲人對AZ疫苗充滿疑慮，越來越不信任，儘管其總體保護有效率號稱達70%，歐盟藥品管理局仍偷偷將其更名為Vaxzevria。

至於台灣買的505萬劑莫德納疫苗，林慶旺爬梳資料後發現，今（2021）年5月6日美國華盛頓舉行的年度世界疫苗大會（World Vaccine Congress）上，美國莫德納（Moderna）疫苗被評選為世界最佳新冠疫苗（COVID-19），加上美國洛杉磯時報（Los Angeles Times）曾報導，莫德納及輝瑞2種新冠疫苗，「在三期臨床試驗中，對亞裔及65歲以上的長者而言，莫德納疫苗效果更好！輝瑞疫苗對亞洲人有效率只有74.4%，而莫德納疫苗對亞洲人有效率高達100%」，對孕婦則是都相對安全，因此台灣這次就算買不到標榜保護力95％的輝瑞疫苗，真的「其實不必太在意」。

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(中時新聞網)