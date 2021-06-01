疫情嚴峻，各行各業備受衝擊，許多商家選擇停業休息，基隆市政府推出三支箭補助計畫，分別是「安心即時上工」、「安心就業」及「充電再出發訓練」，降低疫情對勞工生計的衝擊。

基隆市長林右昌表示，配合勞動部紓困條例4.0，市府推動三支箭，協助勞工度過難關，第一是安心即時上工，將釋出500個以上短期公部門職缺，只要前一年具有勞工保險或就業保險者皆可提出申請，每人每小時可獲160元工作津貼，每月最高核給80小時，以6個月為限，跨月上工者，首末月合計不得超過80小時，有意者可洽詢勞資關係科，會有專員主動媒合相關職缺。

第二是安心就業計畫，若勞雇雙方協商減班休息時間達30日以上，經地方勞工行政主管機關列冊通報者，可以領取減班休息前、後每月基本工資差額50％，最長發給12個月，林右昌舉例指出，如一名勞工減班休息前薪資每個月4萬塊，減班後薪資變每月2萬，政府就會補助1萬，即日起可向勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署提出申請。

另外，市府推動充電再出發訓練計畫，因勞工面臨減班，有了許多休息空擋時間，因此，鼓勵在職勞工參加訓練課程，藉此機會充實自己，適用對象包括，勞雇協商減少正常工時的事業單位及受僱勞工。

林右昌進一步說明，勞工參加訓練課程，得依實際參訓時數補助訓練津貼，補助標準比照每小時基本工資160元、每月最多120小時，參訓勞工每月最高可領1萬9200元訓練津貼，而辦理訓練課程的事業單位最高可補助350萬元，補助項目包含，講師鐘點費、外聘講師交通費、教材、工作人員費、場地費等。

(中時 )