本土疫情於5月中爆發，全國進入第三級警戒，車市買氣受到衝擊，國產車銷售多較上月下滑，進口新車則因部分品牌大量到港銷售撐場，5月車市規模3萬4403台，較4月衰退9.2%，仍年增2.6%。

疫情快速增溫，各車廠來店數、訂單數皆在5月中旬之後呈現大幅下滑，5月車市月減逾9%，但因去年同期也受疫情影響，今年前4月銷售成長支撐。累計前5月累計登錄台數19萬3879台，仍較去年同期成長15.1%。

本土疫情於5月中爆發，國產車銷售多較上月下滑。龍頭車廠和泰車（2207）5月總登錄台數9677台，月減23.3%，也較去年同期衰退12.9%，市占率下滑至28.1%。和泰車主管分析，5月中旬起受到疫情衝擊，買氣銳減，因此銷售未達預期目標。

和泰車代理TOYOTA品牌在5月登錄7955台，較去年同期衰退12%，但Corolla Cross, RAV4及Altis仍保持市場乘用車前三名。LEXUS品牌於5月登錄1722台，較去年同期衰退17.1%。

相對而言，進口車5月共交出17836輛的掛牌數，除了占有率再次超過五成來到51.8%外，較去年同期也成長7.2%。其中又以豪華進口車表現最佳，單月市占率達26.2%，等於每賣出四台車，就有超過一台是進口豪華車。

裕隆集團中華（2204）旗下商用車較不受疫情影響，旗下CMC品牌5月銷售1981台，仍年增6.9%，加上MITSUBISHI品牌5月銷售也微增至2005台，中華車旗下兩大品牌5月共計銷售3986台，月增2.8%且年增3.7%，表現不俗。

裕隆集團裕日車（2227）旗下NISSAN品牌在5月登錄台數1738台，較去年同期衰退29.8%。

另外，台灣本田HONDA單月登錄台數1985台，較去年同期衰退10.6%。

國產品牌還維持穩定銷售表現的是Ford福特六和，靠著Ford Focus及Ford Kuga都有接近千輛的掛牌數，5月掛牌數為2139輛，年增38.4%，但月減12.4%。

相較於國產車買氣受到壓抑，進口車品牌因大量新車到港，豪華進口車龍頭M-Benz單月登錄2707台，較去年同期成長34.7%，亦較上月成長29.1%，為前十大品牌當中，成長幅度最大的品牌。另外，福斯（VW）單月掛牌1329台，較去年同期成長10.1%，月增26.3%。電動車品牌TESLA Model 3大量到港交車，單月掛牌達986輛，增幅數倍。

展望6月，雖進入傳統旺季，和泰車認為，儘管消費者信心預期將較5月下旬回升，但因三級警戒延長至6月14日，存在不確定因素，單月市場預期略回升至3萬5000台，仍將較去年同期衰退15%。

(時報資訊)