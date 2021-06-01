剛結束完俗稱五窮，現在又踏入所謂六絕的港股1日早盤收高，恒生指數盤中一度跌破百點，所幸兩萬九關卡有支持，早盤收29,275.77點，漲123.97點或0.43%。國企指數收10,933.23點，漲44.11點或0.41%。

大型科網股領漲，美團一個月來首次重上300港元大關，中午收312.4港元，上漲6.2%，是表現最好大型股。阿里巴巴漲2.9%，騰訊也漲1.3%。

快手股價一度反彈8%，早盤收210港元，嗶哩嗶哩漲2.7%。京東全部事業體均走高，京東集團漲2.2%，京東健康漲3.4%，京東物流漲6.6%。至於小米則逆市收跌0.5%。

人行上調金融機構外匯存款準備金利率2個百分點，中國大陸四大銀行分別跌1%至1.4%。交通銀行、招商銀行與郵儲銀行也跌0.8%至0.9%。

中國大陸開放生第三胎，不過三孩政策概念股走弱，好孩子跌10%，貝康醫療跌4.6%，H&H國際跌5.6%，中國飛鶴也跌3%。

(時報資訊)