新藥廠台睿(6580)Zelnite(西寧特)主要用於治療硒缺乏症，目前主攻自費市場，用在重症患者，未來將加強三面向加強銷售成績，其中包括開發口服劑型、開發不孕症市場以及醫美市場。

目前已有硒針劑藥品西寧特作為人體所必需的微量營養素硒的補充，台睿指出，因屬於自費藥品，若有低收入新冠肺炎患者或是病患陷入緊急狀態(如無人代理簽署同意書)，經醫師診斷處方需給予硒營養治療時，台睿攜手瑪里士公司提供無償贈藥，支持患者維持身體所必要硒水平。

台睿目前已有一項硒針劑產品(西寧特)獲得台灣藥證許可，一項敗血病患者的併用治療產品正在執行第三期臨床試驗，另一項新一代口服抗癌用藥，已於美國及台灣完成第一期臨床試驗，目前也陸續於台美兩地啟動兩項癌症第二期臨床試驗。

台睿指出，硒針劑藥品西寧特已獲得國內多家醫學中心與區域醫院之急重症單位採用，提供國際上臨床營養診療指引所建議，對重症病患採用靜脈注射方式時所需要硒元素補充。

(時報資訊)