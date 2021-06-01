高通複製智慧型手機行動晶片成功經驗，瞄準PC市場多年，推出第二代入門級平台Snapdragon 8cx Gen 2 5G運算平台，鎖定入門筆電機種應用需求，第一款搭載Snapdragon 8cx Gen 2 5G運算平台裝置預計將於今年夏天上市，今日線上也有合作夥伴宏碁(2353)現身力挺，未來幾日，隨著Computex的進行，高通也會再進一步宣布其他重量級合作夥伴。

高通資深副總裁暨行動、運算與基礎設施事業部門總經理Alex Katouzian今日線上連線時表示，Snapdragon 8cx Gen 2 5G主要是針對主流市場，主打輕薄、可攜式、以及長時連網需求，其在AI也強化其功能；當然，既然是鎖定主流市場，故電競市場這次並非是高通的目標市場。

既然是主打輕薄、省電，故Snapdragon 8cx Gen 2 5G和競品相比，提供高達兩倍的電池續航力，最多可連續使用19個小時，甚至更多，藉由支援Windows 10 Hypervisor，搭載此Snapdragon運算平台的Windows裝置即為Microsoft 安全核心PC。最後，搭載Snapdragon 8cx Gen 2 5G運算平台的裝置具備整合LTE連網能力，讓IT管理人員能更精準管理並監控企業和教育筆電，提供能見度更高、更先進的安全強化運算體驗。

第一款搭載Snapdragon 8cx Gen 2 5G運算平台裝置預計將於今年夏天上市，今日合作廠商之一宏碁就有現身力挺，高通也預告，隨著Computex的進行，高通將再進一步宣布其他重量級合作夥伴。

(時報資訊)