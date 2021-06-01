物流媒合平台Lalamove自6月1日起正式進軍台南，讓台南市民能在疫情之下享有多元的配送服務，減少不必要的外出。除運送台南在地美食外，Lalamove更與當地企業合作，提供冷凍物流、生鮮外送、在地伴手禮外送等服務。Lalamove預計於拓點台南的3個月內，招募近千位司機夥伴，持續創造就業機會，並強化與司機夥伴教育訓練，確保服務品質。

疫情三級警戒延長，推升Lalamove App整體下載量增加近9成，顯示疫情下民眾對於即時物流的需求持續增加。本土疫情逐漸升溫，除了積極提高司機夥伴防疫規格，鼓勵零接觸配送，Lalamove也強調司機夥伴需落實每日車輛消毒，並提供用戶電子錢包儲值優惠。

Lalamove指出，疫情下許多企業需要更彈性的物流寄送，Lalamove服務範圍串連北中南，今年更將持續擴大服務範圍，預計開拓至少3個新城市據點。

(時報資訊)