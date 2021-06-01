大陸澎湃新聞網1日報導，雲南省西雙版納「斷鼻家族」15頭亞洲野象北上「遠足」，逼近昆明城，離家跋涉一路向北近500公里，除了缺食物、或迷路，中國科學院強磁場科學中心暨國際磁生物學前沿研究中心研究員謝燦有提出不同觀點，他認為這是雲南野生大象固有遷徙本能的一次覺醒。有可能是因為某次太陽活動異常引起的磁暴，啟動了這種本能。

據報導，除了這次北遷，近期還有另一批南下亞洲象，此前有專家稱，象群北上是因為原有棲息地遭到破壞，食物匱乏，北上是為了找食物；也有人說，是象群的首領迷路了，才一路向北。

澎湃新聞報導，謝燦表示，如果象群是為了找食物，那北上不一定是好的選擇，北上沿途的食物可能更加匱乏。

研究動物磁感應和生物導航的科學家謝燦日前在「朋友圈」提出：「我更相信這是雲南野生大象固有遷徙本能的一次覺醒。有可能是因為某次太陽活動異常引起的磁暴啟動了這種本能。」

他認為，長距離行進，一路向北，方向明確，這並不符合單純覓食的特徵，這些亞洲象更像是在遷徙──先北上，然後可能掉頭返回──南下。

象群這麼做，是因動物遷徙與很多因素相關，其中一個關鍵因素是地球磁場（簡稱地磁）。很多動物都在地磁指引下，季節性周而復始長距離遷徙。磁場擾動或多或少都會干擾動物遷徙過程。而太陽活動會影響地球磁場。

謝燦推測，這些亞洲象一路向北，更像是烙印在其基因中的遷徙本能，偶然間被激發，而這可能與太陽活動有關。

太陽爆發活動及其在日地空間引發的一系列強烈擾動，被稱為太陽風暴。太陽風暴過程中產生的高速帶電粒子流，在到達地球時，衝擊地球磁層，可引起全球範圍的劇烈地磁擾動，即地磁暴或磁暴。

大陸《科技日報》報導，地球正經歷一個新的、大約11年的太陽活動周期。美國國家海洋和大而據澎湃新聞此前報導，氣管理局與太空總署科學家2020年9月15日表示，第25個太陽周期在2019年12月拉開序幕，太陽活動慢慢加劇，預計2025年7月達到峰值，然後回落，到2030年左右結束。

澎湃新聞報導，有趣的是，雲南亞洲象群開始北上時間，與太陽風暴、地磁暴發生時間吻合。2020年2月18日-19日，曾發生一次中等地磁暴。有專家指出，前述亞洲象是2020年3月開始向北遷徙。

謝燦推測，一種可能是，太陽風暴誘發了地磁暴，而地磁暴以某種方式啟動了這群亞洲象的遷徙本能。但現在還不清楚它們是否南下，以及「什麼時候南下」。此外，資料顯示，2020年7月另有兩次地磁暴，分別是7月14日與24日-25日。據官方「雲南發布」消息，前述遷徙象群2020年7月間曾在雲南省普洱市思茅區南屏鎮大開河村傷人，致1人死亡。

2021年4月15日-17日和4月24-26日，分別又出現了兩次中小地磁暴。巧合的是，前述亞洲象群4月16日開始北上進入玉溪市元江縣，4月24日其中兩頭大象南下返回普洱市墨江縣境內。

謝燦解釋，大象本來就遷徙。在非洲大草原上，一年一度的東非動物大遷徙中，就有大象身影。當然，那是非洲象。它們每年夏季北遷，然後再返回。雲南的亞洲象或許受地磁暴等因素影響，產生與非洲象遷徙類似的行為。「如果雲南的亞洲象明年或者未來還有類似的『遠足』行為，那麼也許可以說明他們遷徙的本能已經覺醒，並且在地球磁場的指引下開始慢慢建立周期性遷徙的模式。」

(中時 )