勤業眾信今日發布《2021年零售力量與趨勢展望》報告，是2019年6月到2020年5月公開財報評選出全球前250大零售商，根據調查，零售業龍頭統一超商總營收75.5億美元，與前一次排名147名持平；全聯福利中心以總營收達40.7億美元首次進榜，排名247名。

根據這份報告顯示，全球前250大（Top 250）的零售總營收為4.85兆美元，平均營收達194億美元，較前年度增加4億美元。

前10大(Top 10)的零售企業總營收為1.58兆美元，占整體32.7％比重。沃爾瑪（Walmart）依舊位居全球最大零售業者的寶座；亞馬遜（Amazon）擠下好市多（Costco）成為全球第二大零售商，並以年增13％的零售營收成長率，在2020年度再度奪下前10大企業成長率之冠。

穩坐台灣零售業龍頭的「統一超商」以總營收75.5億美元，與前一次排名持平142名，已連續7年進榜；值得關注的是，全聯福利中心以總營收達40.7億美元首次進榜，排名247名。

(中時 )