據《路透社》報導，中國大陸國家衛生健康委員會1日發布通報，江蘇省鎮江市的1名41歲男子確認感染H10N3禽流感，為全球第1例人類感染該病毒的案例。
報導中指出，這名男子4月23日出現發燒與其他症狀後，於4月28日入院治療；5月28日，該男子確診感染H10N3禽流感病毒。不過，大陸國家衛生健康委員會卻沒有說明該男子如何感染該病毒。
儘管如此，大陸國家衛生健康委員會強調，H10N3的致病性較低，發生大規模傳播的風險非常低。目前該男子情況已穩定，正準備出院。與其接觸密度較高者，在經過觀察後迄今仍未發現新病例。目前全球還沒有其他人類感染H10N3的病例，此為全球首例。
《路透社》指出，中國大陸存在多種不同的禽流感病毒株，通常與家禽密切接觸的人為高風險群。2016年至2017年，H7N9病毒株共奪去300條人命，自此以後就沒有出現大規模人類感染禽流感的事件。
報導指出，注意飲食衛生、避免接觸病死家禽與活禽，是防止感染的好方法。若不幸出現發燒與呼吸道症狀，則應戴上口罩並盡速就醫。
(中時新聞網)
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