梅雨季以來最強鋒面果然為全台水庫帶來挹注，中部大雨連下兩天，日月潭水位回升、霧社水庫更進帳逾1000萬噸，蓄水率暴漲4倍。但水利人員認為，霧社水庫「才下兩天雨就補血不是什麼好事」，代表水庫容量低，已瀕臨死亡。

這波滯留鋒停留期間，為中台灣帶來明顯雨勢，尤其鋒面相當捧場，雨彈幾乎集中集水區猛炸。根據水利署統計，霧社水庫30日上午蓄水量僅228萬噸、蓄水率6%；到了31日上午，蓄水量來到770萬噸、蓄水率增至20%。

經過昨夜雨繼續下，霧社水庫今天上午蓄水量破千萬，來到1241萬噸、蓄水率激增至33%。但儘管水位回升，離解除旱象仍有一段距離。

水利人員看到水庫進補，一則以喜一則以憂，根據《聯合新聞網》報導，霧社水庫降雨僅2天，蓄水率就回到3成以上，水利人員認為，這代表水庫長年淤積，有效容量已大幅下降，恐怕已瀕臨死亡，是一大警訊。

(中時新聞網)