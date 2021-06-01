受到美元貶值和通膨壓力持續，金價1日（周二）上漲，升至接近5個月高點。投資人目前關切本周五公布的美國就業數據，盼以此評估全球經濟復甦情況。

在亞洲早盤黃金現貨價上升0.2％至每盎司1,911.45美元，稍早一度漲至1,914.26美元，觸及今年1月8日以來最高。

美國黃金期貨價攀升0.5％至每盎司1,914.2美元。

DailyFX策略師Margaret Yang表示，美元走貶與通膨擔憂，使金價位處非常強勁的上行趨勢，可能接下來另一個基本面的支撐將是中、印買家重返市場。

(工商 )