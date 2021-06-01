雖然近期美國通膨預期升溫引發市場擔憂，金融市場波動加劇，特別股表現亦受到壓抑，但隨聯準會（Fed）重申寬鬆立場、緩解市場緊張情緒下，令特別股表現企穩，由於金融業財報亮眼，加上利差具空間，後市表現仍可期。

投信法人表示，在全球經濟復甦方向不變，企業獲利獲得改善，其中特別股主要發行產業金融業，第一季獲利表現更是亮眼，加上低利環境未變，市場收益需求仍旺盛之下，特別股的利差優勢，也持續吸引資金配置。近三個月特別股指數亦呈現上漲，特別股基金表現不俗，以新台幣累積型來看，全數繳出正報酬成績。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹指出，美國通膨疑慮引發升息擔憂，持續牽動市場情緒，不過進一步觀察市場狀況，通膨短暫升高，乃因需求回升但供給產能受限所致，待疫苗覆蓋率擴大，供應鏈壓力解除以及基期效應衰減，有助緩和通膨壓力，Fed也對市場傳達對於升息保持耐心的態度，有鑑於新冠疫情風險仍在，勞動市場復原仍需時間，寬鬆貨幣政策不會太快改變，有助於減緩利率上行速度。

回歸特別股基本面來看，在景氣逐步修復下，金融業獲利表現也顯著回溫，受益於貸款及資產品質改善、數位化經營有利成本降低等利多，分析師也大幅調升金融股今年獲利預估，加上信用品質改善和資本充裕，顯示金融業體質強健，對以金融機構為主要發行者的特別股而言更為有利。

邱郁茹指出，從利差角度來看，比較相同發行人的特別股相對債券發行時的利差，可見目前特別股利差，仍高於2017年以來200～250基本點的水準，隱含特別股利差還有進一步壓縮空間，收益率也顯著高於其他投資級別資產。這對於有固定收益需求，及資產品質要求的投資者，更具投資配置吸引力，仍看好特別股經整理後的走揚機會可期。

(工商 )