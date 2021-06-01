在全球減碳共識持續高漲下，電動車已是大勢所趨，根據調研機構統計，預計2021年大陸、歐洲、美國電動車銷量為230、200、60萬輛，年成長70％、54％、100％，2025年全球電動車滲透率為13.61％，市場規模達新台幣7.5兆元，較2020年尚有5倍成長空間，預計電動車產業將啟動新一波行情。

日盛全球智能車基金經理人王亨表示，美國總統拜登推出的1,740億美元的電動車計劃，其中1,000億美元用於消費者購車補貼，即在拉攏消費者換購電動車。電動車普及要點來自於續航力以及充電便利性，續航力一直是消費者考慮是否要「棄油轉電」的關鍵因素，也因此車商都在想辦法增加電動車的續航力。

鑒於各大廠積極創新電池，達到降低成本、提升續航力目標，預測電池平均價格在三年後將跌至每千瓦小時101美元，電池技術演進與成本持續下滑，電動車整體擁有成本優勢，有機會與燃油車平起平坐，也讓電動車加速普及。

王亨指出，統計數據顯示，2019年底全球公共充電樁保有量92.7萬台，其中以大陸56％的市佔率、51.6萬台的保有量，位居全球首位，歐洲、美國市場分佈以28％和8％的市佔率居次。2019年全球EV充電樁市場規模約38億美元，未來將以27％成長，預估2025年整體市場將達160億美元。

在全球電動車增長的背景下，相應地帶動材料供應商的旺盛需求維持高速增長。王亨建議，持續關注近期拜登經濟復甦計畫，受惠的半導體及電動車族群。

(工商 )