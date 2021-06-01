平鎮警前進傳統市場，宣導分流採買及稽查口罩佩戴

國內疫情嚴峻，桃園市即日起傳統市場實施分流管制，民眾得按身分證尾數單雙號分流採買，平鎮警分局1日起連續3日配合市府經發局前往轄內傳統市場進行宣導及稽查口罩佩戴情形，希望民眾都能配合防疫措施，共抗疫情。

為避免聚集人潮的市場成為防疫破口，桃園市府提出「市場分流運動」，希望民眾在市場中能夠減少停留的時間，並依身分證字號尾數進行分流採購，身分證單數在星期三、五、日採買；身分證雙數星期二、四、六採買，希望透過此種防疫方式，讓市民安心消費，又能兼顧到減少群聚及染疫風險。

平鎮警分局行政組組長盤新枝表示，因為傳統市場人潮較多，很容易形成隱形的傳播鏈，全國各縣市也針對傳統市場都進行分流管制計畫，桃園市政府自即日起實施這項政策，警方也將配合市府防疫措施，針對佩戴口罩、禁內用、不群聚等3原則進行稽查。

警方也呼籲，將持續配合主管機關加強稽查作為，勤務中如發現或接獲民眾報案有未戴口罩者，不再勸導，違者將依傳染病防治法移請市府環保局裁處新臺幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，也請民眾配合少群聚、勤洗手、多消毒，團結防疫。

(中時 )