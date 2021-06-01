台南六甲、楠西、玉井、南化山區1日中午陸續下起大雨，許多民眾收到國家災害防救科技中心傳來曾文水庫洩洪警訊，水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，應是員工誤植，目前曾文水庫水位高度才180多公尺，不可能洩洪，已請國家災害防救科技中心移除警訊。

國家災害防救科技中心中午12點26分於line官網發出快訊，提醒民眾曾文水庫洩洪至曾文溪，有效時間至 2021年6月1日18點20分。影響範圍：嘉義縣大埔鄉；台南市：七股區、大內區、山上區、左鎮區、玉井區、安定區、安南區、西港區、官田區、東山區、麻豆區、善化區、楠西區。

接獲訊息民眾紛紛質疑，曾文水庫蓄水率低於5％，今早雨停後，中午才又開始下雨，怎麼可能就要洩洪了。

鄒漢貴中午也接到許多電話詢問，查明是員工誤植警訊，曾文水庫水位目前為186.8公尺，不可能洩洪。從水利署水情資訊APP軟體中提供的各流域監視鏡頭畫面顯示，曾文水庫水位並未有太大變化，大壩洩洪區也無洩洪。

(中時 )