院長簡守信在視訊會議中精神喊話。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

台中慈濟醫院昨日史無前例召開全院線上主治醫師會議，醫護行政主管也同步接收醫院防疫措施細節。簡守信院長精神喊話，防疫戰沒有旁觀者，每個人都是參與者，大家要努力把防線做到最好，一起參與、一起安然度過。

疫情升級，醫院開辦視訊門診透過連線問診開立處方。全院主治醫師會議是醫院傳達重要訊息的會議，也立刻因應；昨日晚間5時，台中慈濟醫院召開創院以來首次「主治醫師視訊會議」。

院長簡守信指出，疫情目前在台中相對穩定，但絕不能掉以輕心，動盪不安的時刻最需要安定的是軍心，所有主治醫師都是第一線的火車頭，醫師要瞭解醫院做什麼？要往那裡去？才能把防疫做得更好。他表示，視訊會議不必透過層層轉達，直接清楚讓同仁知道醫院面對疫情十分篤定的方向，就能控制好疫情。

醫務秘書邱國樑進一步說明，醫院防疫專責病房輪值辦法，胸腔內科、感染科醫師已經協助提供照護指引、教學影帶，讓醫護同仁事先瞭解，就可以放心參與專責病房病人的照護工作。

感染科主任王瑞興一同聆聽線上會議，他表示，減少群聚十分重要，尤其醫療人員是抗疫很重要的一群人更是不能倒下。他肯定藉智慧型手機開會，讓更多人同一時間參與，是傳遞訊息非常優異的方法。護理部主任張梅芳直說「很棒！」院方政策第一手資料比轉述更清楚，能在線上隨時佈達。

昨日包括院長室主管、全院主治醫師、醫技、護理、行政單位主管等近數百人同步上線。簡守信再三感恩醫護同仁投入防疫的辛苦，他說，這場戰役絕對沒有旁觀者，每個人都是參與者，慈濟醫院雖然不是責任醫院，但守護生命是必須承擔的使命，大家要努力把防線做到最好，一起參與、一起安然度過。

(中時 )