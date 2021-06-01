本土新冠肺炎疫情嚴峻，外界將矛頭指向機組員「3＋11」隔離政策，民眾黨立法院黨團要求衛福部要求衛福部說明該決策過程及公開會議紀錄，衛福部昨函文坦言未做成會議記錄。民眾黨團總召邱臣遠質疑，這麼重大的決策，沒有做成會議記錄、沒有列管事項，難道不算瀆職，監察院還不盡快啟動調查。

邱臣遠指出，衛福部找了三個禮拜才發現沒有會議記錄，沒有會議記錄可以發公文，如果沒有會議記錄至少有會議簽到。

邱臣遠表示，國人在乎的並非機組人員檢疫期縮短天數，而是衛福部必須清楚交代專家會議成員，專家在會中提供那些專業意見，又是有什麼依據，實施後配套措施有哪些，這才是重點，否則防疫天數即便回到7+7天，在管制鬆散、專業意見不足的情況底下，難保還會出現下一個疫情破口。

民眾黨團將正式行文索資，要求衛福部提供該月專家會議的會議紀錄，以釐清衛福部重大防疫政策的決策過程，是否每場專家會議都沒做成會議記錄，還是唯獨機組員檢疫天數放寬的會議紀錄被消失。

(中時 )