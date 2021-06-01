上交所副總經理劉逖表示，自2013年第一檔跨境ETF於上交所上市以來，目前滬市跨境ETF標的範圍已涵蓋美國、德國、法國、日本與香港地區。截至目前，上交所ETF市場市值規模突破1兆元(人民幣，下同)大關，排名全球交易所第六，亞洲第二；交易量排名全球交易所第四，亞洲第一。

澎湃新聞報導，上交所資料顯示，截至2021年5月28日，上交所基金市場總市值1兆711億元，較2020年底增長18.5％；滬市ETF總市值1兆691億元，較2020年底增長17.8％，今年以來ETF成交金額5兆4401億元（不含貨幣ETF的成交額為2兆5611億元），日均成交金額583億元（不含貨幣ETF的日均成交額為283億元）。

滬市ETF市場規模和交易量均占境內市場逾8成。其中，股票ETF有248檔，市值6325.8億元；債券ETF有13檔，市值124.1億元；黃金ETF有8檔，市值126.8億元；貨幣ETF有24檔，市值3598.7億元；跨境ETF有24檔，市值516.1億元。

(旺報 )