繼不鏽鋼龍頭燁聯(9957)6月盤價大漲，唐榮(2035)6月同步大漲，304系列熱冷軋每公噸漲12,000元。隨著鎳價走升，不鏽鋼價上漲，加上中國大陸取消鋼鐵產品出口退稅有利市場，台廠上下游第二季業績可望比第一季持續增長。

燁聯全面調漲6月不鏽鋼產品盤價，內銷部份，304系列熱冷軋不鏽鋼每公噸大漲12,000元，外銷價格部份，304系列產品每公噸大漲400～450美元。

另一上游大廠唐榮6月盤價同步大漲，內銷每公噸最高漲1.2萬元，外銷漲465美元，呼應燁聯漲勢。

不鏽鋼上游燁聯、唐榮6月盤價再開高，每噸上漲逾萬元，下游廠也將跟漲，可望持續助益第三季營運。

6月不鏽鋼價大漲，主要是原物料價格持續攀升，加上中國大陸取消部分鋼鐵產品出口退稅推波助瀾。

法人指出，國際鎳金屬行情回升，LME鎳價回到1.8萬美元，除此之外，中國大陸取消出口退稅也是重要因素；因為從中國確定取消退稅之後，造成印尼青山鋼捲對台買家報價飆漲之外，轉單效應讓國內不鏽鋼業者外銷接單十分暢旺，也讓上游鋼廠內銷接單滿載。

據下游業者指出，以往中國大陸不鏽鋼出口報價都比較低，如今少了中國低價競爭，外銷接單價格較持穩，自5月以來，此效應持續發酵中。

今年隨著鎳價持續上漲的趨勢，不鏽鋼廠第一季獲利可圈可點；第二季鎳價逐步回穩上升，不鏽鋼上游大廠燁聯、唐榮5月、6月盤價逐月開高，雙雙調漲內外銷盤價格。隨著鎳價上漲，不鏽鋼價走揚，有利下游相關廠商允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等第二季持續獲利。

整體而言，產業氛圍隨著中國大陸五月宣布取消13%出口退稅後出現變化，因中國出口減少有助市場供需狀況，鋼市體質有望明顯好轉，亦可望推動業者後續毛利率、獲利逐步走揚，全年獲利可望比去年明顯增長。

(時報資訊)