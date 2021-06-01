新台幣匯價在防疫警戒升高之際，再創24年新高匯價。開發金(2883)旗下凱基銀行即日起至6月30日止，限時推出3個月期美元高利定存，存款利率最高1%，除可賺取利息收入，同時享有未來美元升值利益。凱基銀行表示，近期美元兌新台幣已貶至相對低檔，市場預期美國聯準會(FED)有機會在今年底前縮減購債規模，甚至可能在2023年上半年開始進入升息循環，屆時美元可望轉強，建議民眾可趁現在分批買入布局。若手上已握有美元，利用短期高利定存方案作資金配置也是不錯的選擇。

凱基銀行3個月期美元高利定存活動至6月30日止，最低存款金額1萬美元，新客戶可享優惠年利率1%，舊客戶從其他銀行轉入或新存入資金也可享年利率0.7%。

凱基銀行認為，未來有外幣投資、海外工作或留學等需求的民眾，亦可趁新台幣強升之際，分批酌量買入外幣，聰明配置中長期外幣資產。凱基銀行的網路銀行及行動銀行做換匯，可享美元、人民幣、澳幣及日幣等8種外幣的換匯優惠，美元、澳幣優惠3分、歐元優惠5分，亦提供匯率到價通知服務，不用再緊盯匯率，也不怕錯過換匯好價格。

(時報資訊)