台積電將與日本業者共同在日本研發最先進半導體，日本經濟產業大臣(木尾)山弘志今天進一步說，「確保先進半導體製造技術非常重要」，透露未來希望吸引台積電赴日設製造據點。

日本放送協會（NHK）報導，全球各國為確保數位化進展與經濟安全保障，相繼投入巨額資金扶植本國半導體產業，在這種情況下，台積電已決定跟日本約20間半導體材料及製造裝置業者合作，在茨城縣筑波市共同研發最先進半導體，日本政府原則上將出資約190億日圓（約新台幣47.8億元）協助。

(木尾)山今天在內閣會議後記者會，確保作為數位社會基礎的先進半導體製造技術，對產業而言非常重要。

他說，期待透過這樣的計畫，對活化日本半導體產業，甚至吸引未來赴日設製造據點都能發揮正面效益。

(木尾)山說，也會基於全球情勢，希望早日彙整出包括確保半導體在日本境內製造基礎等政策，並付諸實行。

(中央社)